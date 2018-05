Flixbus führt sieben neue Haltestellen in Österreich ein. Diese liegen in eher ländlich geprägten Gebieten. So werden mit Beginn des Sommerfahrplanes Flachau und Hallein in Salzburg angefahren, Spittal, Velden, Pörtschach und Krumpendorf in Kärnten sowie Oberwart im Burgenland. Das Netz soll insgesa