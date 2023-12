Pfefferoni Marmelade Chili Jam

Die Gläser mit Deckel in einem großen Topf in reichlich Wasser für ca. 10 Minuten kochend sterilisieren. Aus dem Topf auf ein sauberes Tuch setzen und bereitstellen.

Den Strunk der Pfefferoni entfernen und die Pfefferoni mit Kernen in grobe Stücke schneiden. Im Standmixer pulsierend fein hacken. Von den Paprikaschoten den Strunk entfernen, halbieren und entkernen. Die Paprika in kleinere Stücke schneiden und mit den Pfefferoni noch einmal pulsierend fein zerkleinern. Natürlich können Sie die Menge an Paprika bzw. Pfefferoni variieren – je nachdem, wie scharf die Marmelade werden soll! Vielleicht können Sie auch vorher testen, wie scharf die verwendeten Pfefferoni bzw. Chili sind, damit vermeiden Sie unangenehme Überraschungen.