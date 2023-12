Erstmals wieder mit Gästen aus Vorarlberg

Auf einen Besuch in der alten Heimat geht es in etwas mehr als einem Monat für Pfarrer Varghese „Georg“ Thaniyath. Der Priester stammt ursprünglich aus Indien, ist aber seit über 30 Jahren in Vorarlberg heimisch – erst in Hohenems und seit einigen Jahren als Leiter des Pfarrverbands Göfis-Satteins. In seinem Geburtsland Indien baut der Geistliche in der Provinz Kerala seit mehreren Jahren mit Unterstützung des von ihm gegründeten Vereins „Dach überm Kopf“ Häuser für Bedürftige. Daneben gibt es weitere Projekte wie etwa Nähzentren, in denen Frauen eine Arbeit erhalten oder Hilfsangebote in Sachen Ausbildung für Kinder armer Familien.

Eigeninitiative und Unterstützung

Beim Besuch in seinem Geburtsland wird Pfarrer Georg daher nicht nur seine Familie besuchen, sondern auch 40 Häuser einweihen und übergeben, die mit Spendengeldern aus Vorarlberg errichtet worden sind. 3600 Euro werden an Materialkosten pro Gebäude fällig. Gefragt ist auch Eigeninitiative der Bedürftigen. Sie müssen beim Bau ihres Hauses mithelfen – außer sie sind körpferlich nicht dazu imstande. In so manchem Fall gibt es auch Unterstützung in Form von Spenden von Nachbarn, bei denen beispielsweise Ziegel bei einem Bauvorhaben übrig geblieben sind. Darum sehen die Häuser von „Dach überm Kopf“ auch nicht alle gleich aus, denn das zusätzliche Material kann auch dazu genutzt werden, um einen weiteren Raum zu errichten.

Mehrere Nähzentren werden von "Dach überm Kopf" ebenfalls unterstützt. Dach überm Kopf

Doch nicht nur Häuser werden an ihre neuen Besitzer übergeben, sondern Pfarrer Georg wird auch Schulutensilien an Kinder bedürftiger Familien überreichen. Manche von den Kleinen, die einen besonders weiten Schulweg haben, bekommen auch ein Fahrrad. Nicht zuletzt wird sich der Geistliche auch in die Nähzentren begeben, die von „Dach überm Kopf“ unterstützt werden.

Kinder aus bedürftigen Familien erhalten Schulutensilien und für weite Schulwege auch Räder. Dach überm Kopf

Besonders freut den Priester, dass im Jänner auch wieder eine Reisegruppe aus dem Ländle für zwei Wochen in seinem Geburtsland mit dabei sein wird. „Eine solche Reise haben wir sonst immer alle zwei Jahre durchgeführt. Allerdings hat Corona dies in den vergangenen Jahren nicht zugelassen“, erzählt Pfarrer Georg. 25 bis 30 Personen seien erfahrungsgemäß immer dabei, derzeit gebe es noch freie Plätze. Bei den Reisenden handelt es sich um Spenderinnen und Spender oder Interessierte, die sich vor Ort darüber informieren wollen, was mit dem in Vorarlberg gesammelten Geld passiert.

Ehrenamtlich tätig