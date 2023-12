Kloputzen gehört zum Erwachsenwerden

Ein leidiges Thema in Hause Salmhofer ist die etwas kärgliche Hilfe der im Haushalt befindlichen Teenager-Mädels. Ich frage mich manchmal, wie das so in anderen Familien ist? Wie oft wurde dort schon gesagt: „Geschirr bitte IN den Geschirrspüler und nicht AUF!“ Bei uns wurde dieser Satz, hochgerechnet auf die Jahre, in denen ich meinen Kindern zumute, einfache Haushaltsgriffe zu tätigen, etwa 1460 Mal ausgesprochen. Weitere 2555 Mal habe ich darauf hingewiesen, dass Handtücher am Boden eher schlecht trocknen und bereits 8760 Mal erwähnt: „Der Garderobenständer im Gang hat seine Berechtigung!“

Jetzt sind die Mädels in einem Alter, in dem es langsam ernst wird. Ob Junge oder Mädchen, irgendwann sollten unsere Nachkommen fähig sein, selbstständig einen Haushalt zu führen. Irgendwie. Das heißt, zu wissen, wie man Wäsche so sauber macht, dass die Größe und Farbgebung danach noch dieselbe ist wie zuvor, wie man Küche und Co. reinigt, staubsaugt und Bad und Toilette putzt. Letzteres wird wohl die größte Herausforderung.

Grundsätzlich ist es so, dass Kids in den allermeisten Fällen nur dann eine unterstützende Hand anbieten, wenn eine Belohnung ansteht oder Konsequenzen zu befürchten sind. Meine Frage, warum ich denn eigentlich immer zuerst mit Taschengeldentzug oder Ausgehverbot drohen muss, wurde mir argumentativ schlüssig mit einem Schulterzucken beantwortet. Meine – erzieherisch unkonstruktive Lösung gegen das seit nun einem Jahrzehnt leierhafte Wiederholen von immer selbigen ist: Ich mache es einfach selber, bevor ich meine Nerven wegschmeiße. Das wiederum hilft meinen Mädels eher wenig beim Selbstständigwerden. Schlussfolgernd könnte mir passieren, dass ich eine jener Mütter werde, die ein bis zwei Mal pro Woche in die Wohnung der ausgezogenen Nachkömmlinge gehe, um zu waschen und putzen. Nein! Das kommt wirklich nicht in Frage.

Meine Idee, die ich nun meinen Töchtern präsentieren werde, ist folgende: Wir machen wieder einmal eine Liste. Diesmal mit den monatlich zu erledigenden Haushaltsarbeiten. Diese Arbeiten sind Geld wert. Weil, rein aus Liebe zu Mama etwas tun, hat sich als wenig erfolgreich erwiesen (außer am Muttertag). Also: Wäsche aufhängen, Wert 5 Euro. Küche sauber machen – 5 Euro und so weiter. Wird etwas nicht erledigt, wird es – so ich es schaffe, konsequent zu bleiben – vom Taschengeld abgezogen. Das ist jetzt einmal mein hehrer Ansatz. Ich halte euch auf dem Laufenden, wieviel monatliches Geld ich einspare.