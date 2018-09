Link kopiert

28 Modelle in zwei Dimensionen hat der ÖAMTC im Winterreifentest unter die Lupe genommen. Am besten abgeschnitten haben dabei der „Winter Contact TS860“ von Continental, der Dunlop „Winter Response 2“ und der „UltraGrip 9“ von Goodyear gefolgt von einem breiten Feld mit mittelmäßigen Ergebnissen. Am