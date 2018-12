Link kopiert

An den drei Donnerstagen vor Weihnachten zogen in Tirol und Salzburg vor allem Kinder und arme Leute verkleidet von Haus zu Haus. Für Verse und Glückwünsche erhielten sie Gaben. Der Brauch an sich ist lebendiger denn je. Geändert hat sich aber, dass er nicht mehr als Zuerwerb Armer dient.