Neben der durch die Fahrradverordnung des Verkehrsministeriums vorgeschriebene (fix montierte) Beleuchtung- und Rückstrahler-Ausstattung der Fahrräder können Pedalritter ihre Sicherheit durch Zusatzfeatures deutlich erhöhen. So sind Radhelme am Markt, die an der Rückseite LED-Lichter eingebaut haben