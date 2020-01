Link kopiert

1 Wistman’s Wood. Und schon ist man mitten in einem Märchen. Das Dartmoor ist per se schon verwöhnt von dramatischen Landschaften unter einem zuverlässig wolkenverhangenen Himmel, in dem sich frei laufende Pferde und auch der Hund von Baskerville tummeln (zumindest wenn es nach Sherlock-Holmes-Erfin