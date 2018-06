Ratspräsident Donald Tusk sei an Lösungen und nicht an Problemen interessiert, sagte gestern ein Sprecher. Dennoch wies Tusk in seinem Einladungsschreiben darauf hin, dass man in der EU mit „dem Schlimmsten“ rechnen müsse. Tusk hat beim Gipfel übrigens auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zu G