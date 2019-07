Link kopiert

1 Küssen hat positive Effekte auf die Gesundheit und ist ein echtes Training fürs Immunsystem. 80 Millionen Bakterien werden bei einem Zungenkuss ausgetauscht. Man kommt mit neuen Bakterien in Kontakt, dieser Vorgang mobilisiert das Immunsystem. So ist man in Zukunft auch besser geschützt. Kurz: Küs