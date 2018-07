Link kopiert

Von Karl Doemens, Washington

Vor ein paar Monaten versprühte Chris Gagin noch ungebremsten politischen Optimismus. „Es ist eine großartige Zeit, in Belmont zu leben, ein Geschäft zu eröffnen, eine Familie großzuziehen“, schwärmte der Republikaner bei seiner Bewerbung für einen Landratsposten im Südosten von Ohio. Am Montag klang der 50-Jährige deutlich nüchterner: „Ich trete heute als Vorsitzender der Republikanischen Partei in Belmont County zurück“, erklärte er auf Twitter. „Das ist eine Frage des Gewissens.“

Schon länger hatte sich der Rechtsanwalt über die protektionistische Handelspolitik von Donald Trump geärgert. Der Auftritt des US-Präsidenten in Helsinki brachte das Fass zum Überlaufen. „Der Präsident braucht Parteifunktionäre, die seine Sicht und seine Agenda ganz teilen. Nach dem Auftritt kann ich diese Aufgabe nicht mehr erfüllen“, erklärte der Lokalpolitiker.

Gagin ist nicht der einzige Konservative, der sich über Trumps Kuschelkurs mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin erregt. Trumps lapidare Bemerkung, er glaube Putins Abstreiten einer Einmischung in den US-Wahlkampf mehr als den Erkenntnissen des FBI und der US-Geheimdienste, trat eine Welle der Empörung los. Dutzende Top-Republikaner distanzierten sich von Trump, seine publizistischen Geleitboote, der rechte Sender Fox und die Propagandaseite Breitbart, hatten stundenlang kritische Kommentare auf ihren Webseiten.

In der Republikanischen Partei begehrte die komplette erste Reihe auf. So erklärte sein Ex-Berater Newt Gingrich, der Trump stets verteidigte: „Dies ist der schwerste Fehler seiner Präsidentschaft und muss sofort korrigiert werden.“ Senator Lindsey Graham, mit dem Trump gerne Golf spielt, bedauerte, die Positionierung des Präsidenten werde „als Zeichen von Schwäche gesehen und wird weit mehr Probleme schaffen als lösen“. Der Mehrheitsführer der Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell, sagte: „Russland ist nicht unser Freund.“ Andere Politiker beschrieben Trumps Auftreten mit Worten wie „beschämend“, „schändlich“, „verräterisch“, „gefährlich“ oder „schwach“.

Gestern Abend trat Trump mit einer Reihe empörter Abgeordneter im Weißen Haus zusammen. Anschließend räumte er ein, dass Russland sich in die US-Wahl 2016 eingemischt hat. Er akzeptiere entsprechende US-Geheimdienstinformationen, sagte Trump nach Angaben von US-Sendern.

Allerdings ist fraglich, welche Konsequenzen die Entfremdung der Republikaner von Trump hat. Bislang genießt der Präsident große Unterstützung an der Basis, und der Opportunismus ist zu einem Markenzeichen der einstmals prinzipientreuen Partei geworden. Im privaten Gespräch, berichtet das Nachrichtenportal Politico, würden viele republikanische Politiker achselzuckend fragen: „Was sollen wir denn machen?“ Tatsächlich haben diverse Anhörungen des Kongresses den Präsidenten nicht davon abhalten können, die Erkenntnisse zur russischen Wahl-Einmischung zu ignorieren.