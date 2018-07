Link kopiert

Der EU-Rat dauerte länger als geplant, mehrmals musste der Beginn der abschließenden Pressekonferenz verschoben werden. Die EU-27, also alle Mitgliedsländer außer Großbritannien, trafen sich in Brüssel zu einer weiteren Brexit-Verhandlungsrunde – und offensichtlich gab es viel zu besprechen.

Seit das „Weißbuch“ von Theresa May zu den späteren Beziehungen zwischen den Briten und der EU auf dem Tisch liegt, ist zwar wieder neue Bewegung in die Verhandlungen gekommen, aber ein Ende ist noch bei Weitem nicht in Sicht. Da hilft es auch nicht, wenn EU-Chefverhandler Michel Barnier all sein diplomatisches Geschick einsetzt und von „konstruktiven Verhandlungen“ spricht. 80 Prozent der Punkte des Austrittsabkommens seien bereits mit grüner Farbe unterlegt, also geklärt. Barnier hat diese Woche auch sein neues Gegenüber, den britischen Brexit-Minister Dominic Raab, in Brüssel getroffen. Es sei ein „herzlicher Austausch“ gewesen, berichtete Barnier.

Doch die noch offenen 20 Prozent haben es in sich. Da geht es zum einen um die späteren Handelsbeziehungen, vor allem aber über einen „Backstop“, eine Auffanglösung für Irland bzw. Nordirland. Der Norden der Grünen Insel gehört ja zum Vereinigten Königreich, der Süden ist EU-Land. Um alles in der Welt will man verhindern, dass Irland wieder zur geteilten Insel mit einer „harten“ Grenze wird; lässt man aber die offene Grenze, wie sie ist, muss man eine Möglichkeit finden, den Warenstrom zu kontrollieren, sonst tut sich in Irland für die EU ein klaffendes Transitloch auf. Das bezieht sich im Übrigen nicht nur auf das Festland, sondern auch auf die See.

Und so musste Europaminister Gernot Blümel (ÖVP), der als EU-Ratsvorsitzender fungiert, auch einräumen, dass gestern „kein substanzieller Fortschritt“ erzielt worden sei. Aber sowohl Blümel als auch Barnier beharrten darauf, dass man die Irland-Frage (und in gewisser Weise auch Gibraltar und Zypern) als Grundbedingung für ein Abkommen sehe.

Doch um das alles unter Dach und Fach zu bringen, bleiben nur noch 13 Wochen bis zum EU-Gipfel im Oktober (oder notfalls im November). Die Entscheidungen müssen angenommen und in den Ländern ratifiziert werden. „Spätestens im Dezember“, antwortete Barnier auf die Frage, wann der Zeitpunkt erreicht sei, dass man von einem „No Deal“, also einem Scheitern der Verhandlungen, sprechen müsse. Allein schon deshalb, weil nicht nur EU-Institutionen, sondern die gesamte Privatwirtschaft zumindest ein paar Wochen Vorlaufzeit brauchen, um sich auf die neuen Bedingungen mit Stichtag 30. März 2019 einzustellen.

Und so werden parallel zu den Verhandlungsrunden auch längst schon „No Deal“-Szenarien durchgespielt. Eine Studie des Internationalen Währungsfonds IWF ergab, dass ein „harter Brexit“ ohne neue Handelsvereinbarungen mit der EU das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Staatengemeinschaft jährlich um rund 1,5 Prozent – das entspricht 250 Milliarden Euro – schmälern würde, Hauptbetroffene wären Irland, die Niederlande, Belgien und Luxemburg. Mit einem Freihandelsabkommen beläuft sich das Minus auf 0,8 Prozent. Barnier: „Wir brauchen nicht mehr Zeit, sondern mehr Entschlossenheit.“