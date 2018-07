Link kopiert

Die EU-Seerettungsmission „Sophia“, die in den vergangenen drei Jahren rund 49.000 Menschen im Mittelmeer aufgegriffen und sicher an Land gebracht hat, ist einem Bericht des „Spiegel“ zufolge vorerst eingestellt worden. Der Kommandant der Mission, der italienische Admiral Enrico Credendino, habe die sechs beteiligten Kriegsschiffe, darunter die deutsche „Mosel“ zurück in die Häfen beordert.

Hintergrund für die Aussetzung ist die Haltung Italiens, keine Migranten mehr an Land zu nehmen, solange sich nicht andere EU-Staaten bereit erklärten, diese zu übernehmen.

Seit Juni 2015 sind im Rahmen von „Sophia“ Schiffe, Flugzeuge und Hubschrauber im Mittelmeer zwischen Italien und Libyen im Einsatz. Sie war ins Leben gerufen worden, nachdem 700 Menschen vor der libyschen Küste ertrunken waren.