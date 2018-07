Link kopiert

Bei einem plötzlich aufkommenden Unwetter ist am Donnerstag ein Ausflugsboot auf einem See im US-Bundesstaat Missouri untergegangen. 17 Menschen wurden in den Tod gerissen. Auch Kinder sollen laut der örtlichen Polizei unter den Opfern sein. „Taucher haben die letzten vier Vermissten nur noch tot bergen können“, sagte Sheriff Doug Rader am Freitag in Branson. Nur 14 Passagiere haben überlebt. Bei dem Boot handelt es sich um ein Amphibienfahrzeug, das sowohl zu Lande als auch auf dem Wasser fahren kann.