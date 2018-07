Link kopiert

Der Skandal um eine mutmaßliche Prügelattacke eines engen Mitarbeiters des französischen Staatschefs Emmanuel Macron gegen einen Demonstranten setzt die Regierung in Paris unter Druck. Ermittler nahmen Alexandre Benalla am Freitag in Gewahrsam. Ihm werden unter anderem Gewalttätigkeiten und Amtsanmaßung vorgeworfen, zitierten französische Medien Gerichtskreise. Benalla war laut „Le Monde“ bei einem Polizeieinsatz gegen einen jungen Demonstranten am 1. Mai in Paris gewalttätig vorgegangen. „Le Monde“ hatte ein Video veröffentlicht, in dem Benalla – der einen Polizeihelm trägt, obwohl er kein Polizist ist –den Demonstranten zusammenschlägt und auf ihn eintritt. Der Élysée-Palast kündigte an, Benalla, der schon unter Ex-Präsident Hollande wegen „Fehlverhaltens“ zwischenzeitlich suspendiert worden war, zu entlassen.