Ungeachtet der heftigen Kritik an seinem Auftritt mit Wladimir Putin in Helsinki will sich US-Präsident Donald Trump noch in diesem Jahr erneut mit dem russischen Staatschef treffen. Wie das Weiße Haus mitteilte, sind Gespräche über einen Besuch Putins in Washington „im Gange“. Russland zeigte sich bereit, über ein zweites Gipfeltreffen zu sprechen, erklärte der russische Botschafter in den USA.