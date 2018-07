Link kopiert

US-Präsident Donald Trump und sein iranischer Amtskollege Hassan Rohani drohen einander weiter mit wechselseitigen Drohungen. „Bedrohen Sie niemals wieder die USA oder Sie werden Konsequenzen von der Art zu spüren bekommen, wie sie wenige zuvor in der Geschichte erleiden mussten“, twitterte Trump in der Nacht auf Montag. Rohani hatte zuvor gedroht, der Iran könne die Ölexport-Routen am Persischen Golf blockieren. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu lobte indes die „entschlossene Haltung“ der USA gegenüber dem Iran.