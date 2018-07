Link kopiert

Sie waren 1995 an dem tödlichen Giftgasanschlag auf die U-Bahn in Tokio beteiligt. Dafür wurden sechs Mitglieder der Sekte Ōmu Shinrikyō laut Medienberichten am Donnerstag hingerichtet. Es waren die letzten Sektenmitglieder, die noch im Todestrakt saßen.

Anfang des Monats waren bereits sieben gehängt worden. Bei dem Anschlag am 20. März 1995 hatten die Attentäter das Nervengas Sarin während des Berufsverkehrs freigesetzt. 13 Menschen wurden damals getötet und mehr als 6000 weitere verletzt.