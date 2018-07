Link kopiert

Weil der US-amerikanische Pastor Andrew Brunson seit rund zwei Jahren in der Türkei festgehalten wird, droht US-Präsident Donald Trump nun mit Sanktionen. Dem Pastor werden Spionage und die Unterstützung terroristischer Organisationen vorgeworfen. Am Mittwoch wurde Brunsons U-Haft in Hausarrest umgewandelt. Trump kündigte „Sanktionen“ an. „Dieser unschuldige Mann des Glaubens muss sofort freigelassen werden“, forderte er. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu erwiderte, sein Land toleriere keine Drohungen.