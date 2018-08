Link kopiert

Von Günter Pilch

Noch ist nicht absehbar, ob tatsächlich gelingt, was vor zweieinhalb Jahren in Paris vereinbart wurde: die weltweiten Treibhausgasemissionen so weit einzuschränken, dass sich der Planet um nicht mehr als zwei Grad erwärmt. Doch selbst wenn das ambitionierte Vorhaben zunächst glücken