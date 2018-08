Link kopiert

Der beste Platz für ein Selfie am Trevi-Brunnen in Rom war für zwei ausländische Touristinnen Grund genug, um handgreiflich zu werden: Eine 18-jährige Niederländerin und eine 44-jährige Italoamerikanerin gerieten in Streit, weil jede den Vorrang zu einer für Selbstaufnahmen besonders günstigen Stell