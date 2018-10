Link kopiert

Der Herbst zeigt sich nicht überall so liebreizend wie derzeit in weiten Teilen Österreichs: Schwere Regenfälle haben auf Sardinien vielerorts Flüsse über die Ufer treten lassen. Am Donnerstag kam das öffentliche Leben in Cagliari, der größten Stadt Sardiniens, und Umgebung weitgehend zum Erliegen.