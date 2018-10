Link kopiert

Der Salzburger Kletterer Siegfried Brachmayer (63) kam am Donnerstag im Tennengebirge ums Leben. Der Pongauer dürfte rund 200 Meter in die Tiefe gestürzt sein, als er eine Kletterroute sichern wollte. Seine Leiche am Fuß der steilen Südwand des Rauchecks gefunden.