Link kopiert

Beim traditionellen Donau­schwimmen in Neuburg sind am Samstag mehr als 1900 Teilnehmer in das eisige Wasser gestiegen. Die meisten der abgehärteten Schwimmerinnen und Schwimmer schützten sich allerdings mit Neoprenanzügen gegen die Kälte. Etwa 70 Unerschrockene stiegen nur mit einfacher Badekleidun