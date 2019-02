Link kopiert

Es ist knapp 20 Jahre her, dass das Ausmaß sexuellen Missbrauchs und seiner Vertuschung in der katholischen Kirche in groben Zügen erkennbar wurde. Ab Donnerstag will sich die Führungsebene der Kirche erstmals auf globaler Ebene mit dem Thema befassen. Vier Tage lang treffen sich die Vorsitzenden de