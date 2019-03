Link kopiert

Großalarm im niederländischen Utrecht, nur wenige Tage nach dem Massaker in Christchurch auf der Südinsel Neuseelands: Bei dem Angriff eines 37-Jährigen, von der Polizei mit dem Namen Gökmen Tanis identifiziert, sind am Montagmorgen in einer Straßenbahn drei Menschen getötet und mindestens fünf weit