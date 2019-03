Link kopiert

„Die Syrisch-Demokratischen Kräfte erklären die totale Zerstörung des sogenannten Kalifats und die territoriale Niederlage des IS zu hundert Prozent“, hieß es am frühen Samstag in der Siegesmeldung der kurdisch-arabischen Militärallianz. Nach tagelangem Bombeninferno hatten die Gotteskrieger kapitul