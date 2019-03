Link kopiert

Nikola Dimitrov, geb. am 30. 9. 1972 in Skopje (damals Jugoslawien). Jusstudium in Skopje und Cambridge. Dozent für Internationales Recht, Botschafter in den USA und in den Niederlanden. Der (parteilose) Außenminister (seit 2017) Nordmazedoniens war auf Einladung des Zentrums für Südosteuropastudien