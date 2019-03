Festnahme nach Irrfahrt in Kreisverkehr













Link kopiert

Die Irrfahrt eines Autofahrers hat einen größeren Polizeieinsatz in der Essener Innenstadt ausgelöst. Der Mann soll am Freitag mehr als eine Stunde lang und zu schnell in einem Kreisverkehr unterwegs gewesen sein. Ein Spezialeinsatzkommando nahm ihn schließlich fest, als er seinen Opel Astra parkte.