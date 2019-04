Link kopiert

Nach der Niederlage bei den Bürgermeisterwahlen in Istanbul und Ankara hat die Partei von Präsident Recep Tayyip Erdoğan in beiden Städten Einspruch eingelegt. Istanbuls AKP-Vorsitzender Bayram Şenocak macht Unregelmäßigkeiten und Fälschungen bei der Wahl geltend. Der Oppositionskandidat in Istanbul