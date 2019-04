„Jeder war unsicher, was da passiert“













Link kopiert

Wie hast du das Feuer erlebt?

Antonio prokscha: Ich saß, unweit von Notre-Dame entfernt, in der Bibliothek des Centre Pompidou. Um 19 Uhr sah man durch das Fenster in der Ferne schwefelgelben bis grauen Rauch aufsteigen. Der komplette hintere Teil der Kirche stand in Flammen. Die meisten Menschen st