Die griechische Hauptstadt Athen wurde am Freitag von einem schweren Erdbeben erschüttert. Das Epizentrum des Bebens mit der Stärke 5,1 lag 23 Kilometer nordwestlich von Athen. Es gab drei Nachbeben. In mehreren Stadtvierteln fiel der Strom aus. Dutzende Athener saßen in Aufzügen fest. Auch das Hand