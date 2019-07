Link kopiert

Länger als eine Stunde darf Großbritannien nicht ohne Premierminister sein. Innerhalb dieser sechzig Minuten, in bulliger Hitze, empfing Königin Elizabeth II. darum am Mittwoch im Buckingham-Palast zwei Besucher. Erst Theresa May, die sich als Regierungschefin verabschiedete. Und dann Boris Johnson,