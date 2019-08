Link kopiert

Hunderte Demokratie-Aktivisten haben am Freitag an einem Sitzstreik im Flughafen von Hongkong teilgenommen. Die Demonstranten wollen das ganze Wochenende über auf die Situation in Hongkong aufmerksam machen. „Wir wollen mehr Leute wissen lassen, was in Hongkong passiert“, sagte eine Frau am Rande de