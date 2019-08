Link kopiert

Am Schlusstag eines fünftägigen Forums haben rund 450 Aktivisten der „Fridays for Future“-Bewegung die sogenannte Klima-Erklärung von Lausanne verabschiedet. Darin heißt es, es müsse der jeweils „beste wissenschaftliche“ Forschungsstand in der politischen Entscheidungsfindung berücksichtigt werden.