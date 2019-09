Link kopiert

Indonesien will 142 Container Müll an Australien und andere Industriestaaten zurücksenden. Die überwiegend aus Plastikmüll bestehenden Ladungen sollen mit giftigen Stoffen verunreinigt sein. Industrieländer verkaufen ihren Plastikmüll zum Recycling vor allem an südostasiatische Länder. Diese wollen