Bis tief in die Nacht hinein feierten seine Anhänger mit Hupkonzerten und Autokorsos. Der neue Präsident Tunesiens heißt Kaïs Saïed. Nach ersten Hochrechnungen des privaten Sigma-Instituts konnte sich der pensionierte Verfassungsrechtler in der Stichwahl um das Präsidentenamt am Sonntag mit 76,9 Pro