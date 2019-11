Terror in Großbritannien













Zuletzt kam es in Großbritannien im Jahr 2017 zu Terrorattacken – gleich fünf Mal. Davon fand ein Angriff ebenfalls bei der London Bridge statt. Am 3. Juni starben acht Menschen. Am 22. Mai tötete ein Selbstmordattentäter bei einem Konzert 22 Menschen.