Kurz vor Ablauf einer letzten Frist zur Regierungsbildung am morgigen Mittwoch hat sich in Israel das Mitte-Bündnis Blau-Weiß mit den anderen Fraktionen auf einen Termin für Neuwahlen geeinigt. Die dritte Parlamentswahl innerhalb eines Jahres soll demnach am 2. März 2020 stattfinden.