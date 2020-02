Link kopiert

Orkantief „Ciara“ (siehe Seite 12/13) hat die Flugzeit von New York nach London auf neue Rekordwerte verkürzt: Drei Maschinen schafften die 5554 Kilometer – angeschoben vom Wind – in unter fünf Stunden. Am schnellsten war laut Flightradar24 eine Boeing 747 der British Airways mit 4:56 Stunden.