Link kopiert

Nach den schweren Flutschäden, die Sturm „Dennis“ am Wochenende in Wales und in einigen englischen Gebieten angerichtet hat, sind gestern vielerorts in England die Wasserpegel weiter bedrohlich angestiegen.

Die Stadt York und umliegende Ortschaften rüsteten sich für Überschwemmungen entlang des River