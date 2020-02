Grönland will Schmelzwasser exportieren













Das besonders vom Klimawandel betroffene Grönland will Schmelzwasser zu einem Exportprodukt machen und an Unternehmen verkaufen. „Wir haben große Mengen reinsten Wassers und bieten an, diese Ressource zu nutzen“, sagte Grönlands Energieminister Jess Svane. Neun kleinere Projekte hätten bereits die L