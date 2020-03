Die Türkei rüstet an der Grenze weiter auf













Die Türkei hat zusätzliche Polizeikräfte an die Grenze zu Griechenland geschickt und will „Push-Backs“ von Migranten durch das Nachbarland verhindern. „Um zu verhindern, dass sie zurückgedrängt werden, haben wir heute Morgen 1000 voll ausgestattete Spezialpolizisten an den Fluss Meriç geschickt“, sa