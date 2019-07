Link kopiert

Sie sind Jahrgang 1960. Wären Sie in den heutigen Rahmenbedingungen noch einmal gerne Jugendlicher?

Bernhard Heinzlmaier: Das kann ich mit einem klaren Nein beantworten.

Was ist so abstoßend am Jetzt im Vergleich zum Damals?

Der größte Unterschied ist, dass die jungen Leute heute schon sehr früh in ein