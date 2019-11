Link kopiert

In wenigen Tagen erhalten Sie in Stockholm den Literaturnobelpreis. Was wird die Auszeichnung mit Ihnen machen?

PETER HANDKE: Wie schaue ich aus? Was haben Sie denn für einen tiefen Eindruck von mir?

Am Telefon wirkten Sie gelöst.

Rüstig oder gelöst?

Gelöst.

Na ja, Goethe hat gesagt: Das Leben ist kurz,