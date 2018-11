Link kopiert

Helen Levitt, geboren am 31. 8. 1913 in Brooklyn, gestorben am 29. 3. 2009 ebenda.

Fotografin und Filmemacherin. Arbeitete zunächst für einen Porträtfotografen. 1935 traf sie Henri Cartier-Bresson, kaufte sich eine eigene Leica und machte erste Straßenaufnahmen. 1938 begegnete sie Walker Evans und wu