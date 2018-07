Die kleine Melody Driscoll war dem Musiker Ed Sheeran (27) besonders ans Herz gewachsen. Die Elfjährige, die an einer Entwicklungsstörung litt, war mehrfach bei Konzerten des Musikers dabei, der sie auch im Krankenhaus besuchte. Am Dienstag starb das Mädchen, Ed Sheeran veröffentlichte ein gemeinsames Bild auf Instagram: „Ruhe in Frieden, wunderbare Melody“. APA