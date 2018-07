Ballermann-Sänger Mickie Krause (48) ist Religion wichtig. „Der Glaube gibt mir Halt, er hat für mich sehr viel mit Gemeinschaft zu tun“, so der Sänger, der in Deutschland und auf Mallorca lebt. Angesichts sinkender Mitgliederzahlen der Kirchen sieht er Geistliche auch in der Pflicht: „Auch ein Priester muss ein Entertainer sein. Wenn der eine Messe abhält, muss er auch versuchen, sein Publikum zu erobern.“ KK