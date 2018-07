Link kopiert

Einmal macht der Vater Ärger, dann wieder die Halbschwester – Herzogin Meghan (36) hat es nicht leicht mit ihrer Verwandtschaft. Doch die nächste Hiobsbotschaft könnte es in sich haben: Halbschwester Samantha Grant (53) liebäugelt damit, in Großbritannien an einer Big-Brother-Show teilzunehmen. Schon im Vorfeld der Hochzeit mit Prinz Harry (33) hat Grant über ihre Halbschwester gelästert. AP