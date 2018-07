Link kopiert

Sagenhafte 161 Millionen Dollar (rund 145 Millionen Euro) hat „Ant-Man And The Wasp“, die Fortsetzung, bis jetzt eingespielt. Ab heute beteiligt sich auch Österreich am Geldfluss in die Marvel-Kassen. Hauptakteur ist wieder Paul Rudd als gutmütiger Dieb Scott Lang alias Ant-Man, mit 49 Jahren „der Senior unter all den Helden“.

Immerhin hat Ant-Man Paul Rudd inzwischen ein vertrauensvolles Verhältnis zu wirklichen Ameisen aufgebaut. „Ich respektiere und bewundere sie“, erklärt er, „meine Kinder hingegen nehmen mich dauernd auf den Arm. Unlängst hat meine achtjährige Tochter im Garten einen Ameisenhaufen entdeckt. Da hat sie mich gerufen und gefragt: ‚Daddy, kennst du auch die persönlich?‘“

Im jetzigen zweiten Teil hat er einen neuen gefährlichen Feind: Ghost kann dank eines Spezialanzuges unsichtbar werden, durch Wände gehen und sich in Sekundenschnelle in jedes Computersystem hacken. In der Comic-Vorlage noch eine männliche Figur, besetzte Marvel-Chef Kevin Feige im Film Ghost mit einer sexy jungen Frau, der 28-jährigen Britin Hannah John-Kamen aus der Serie „Game of Thrones“.

John-Kamen, privat Fan von Leonardo DiCaprio („Seit Jahren hängt ein Poster von ihm in meinem Schlafzimmer“), jubelt: „Als ich die Einladung zu den Castings erhielt, war ich total außer mir. Und dann der Anruf, dass ich engagiert war. Ich bin immer noch im Schweben.“ Das Anziehen ihres engen Kostüms beherrscht sie inzwischen in Rekordzeit: „Anfangs brauchte ich 35 Minuten, am Ende nur noch zehn.“ Luigi Heinrich/Paris